Il giro di vite sulla cannabis light Costretti a prenderci una pausa

Macerata, 25 aprile 2025 – “Ci prendiamo un momento diper organizzarci”. Così Alessandro Luca Marconi, titolare insieme alla compagna Alessia Ferranti, del negozio di via Crispi “CBWeed Macerata” – brand die altri derivati della canapa – ha annunciato la chiusura temporanea. La sera dell’11 aprile il Dl sicurezza è stato pubblicato in Gazzetta ed è entrato in vigore il giorno successivo.Dal 12, quindi, Marconi ha abbassato la saracinesca in attesa di sviluppi. “A seguito dell’approvazione del decreto – spiega – si vietano importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna e vendita al pubblico delle infiorescenze di canapa (sativa L.), nonché dei prodotti contenenti tali infiorescenze. Queste modifiche incidonolegge 242 del 2016, che promuoveva la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa, escludendo ora le infiorescenze e i loro derivati dall’elenco dei prodotti legali.