Quotidiano.net - Il giornalista Andrea Vianello lascia la Rai: “Accordo consensuale”. Ma il cdr incalza: “Messo nelle condizioni di andarsene”

Roma, 25 aprile 2025 – Illa Rai e annuncia: “”. È la notizia che sta rimbalzando sui social dopo che il 64enne – che compie gli anni proprio oggi, 25 aprile – ha annunciato l’addio alla televisione pubblica con un post su X. “Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso dire la 'mia Rai'.. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me, ovunque vada, il senso del servizio pubblico”. Chi è: dall’esordio in radio al piccolo schermoNato a Roma il 25 aprile 1961,entra in Rai nel 1990 per concorso dopo diversi anni di collaborazioni con quotidiani e riviste. Cronista prima al Gr1 con Livio Zanetti, poi al Giornale Radio Unificato, segue come inviato tanti fatti di cronaca, dalle stragi di Capaci e via D'Amelio al rapimento di Faruk Kassam.