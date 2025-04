Il Giardino Possibile Il Tempo la Cura torna la Tre Giorni per il Giardino al Castello di Masino

Giorni per il Giardino”, una delle manifestazioni florovivaistiche più prestigiose d’Italia, quest’anno si svolgerà eccezionalmente su quattro giornate, da giovedì 1° a domenica 4 maggio, nella suggestiva cornice del Castello e Parco di Masino, Bene del. Torinotoday.it - "Il Giardino Possibile. Il Tempo, la Cura": torna la "Tre Giorni per il Giardino" al Castello di Masino Leggi su Torinotoday.it La XXXIII edizione primaverile della “Treper il”, una delle manifestazioni florovivaistiche più prestigiose d’Italia, quest’anno si svolgerà eccezionalmente su quattro giornate, da giovedì 1° a domenica 4 maggio, nella suggestiva cornice dele Parco di, Bene del.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovo cimitero degli inglesi, Città Diversa: "Chiuso da troppo tempo e a rischio crolli, possibile non intervenire?" - All'interno del nuovo cimitero degli inglesi sono presenti tombe di importanti famiglie inglesi che hanno operato a Livorno, come i Gower, i Miller e i Lloyd, e di Seymour Kirkup, pittore e bibliofilo, famoso per aver ritrovato il ritratto di Dante Alighieri, dipinto da Giotto. Il complesso... 🔗livornotoday.it

Volo Reggio-Milano, l’assessore Malara: «Impossibile prenotare da marzo? Sacal faccia chiarezza nel più breve tempo possibile» - «Suscita non poca preoccupazione l’impossibilità di prenotare, a fare dal prossimo 30 marzo, il volo Reggio Calabria-Milano delle 6:15 del mattino, con ritorno serale dalla Lombardia, garantito dalla compagnia ITA. Per questo invitiamo Sacal, società unica di gestione degli aeroporti calabresi, a fare massima chiarezza rispetto al rincorrersi di voci che inquietano, non poco, i cittadini delle... 🔗feedpress.me

Truffa con la voce di Crosetto: ma è possibile usare una voce clonata in tempo reale? - I malviventi che hanno perpetrato la truffa con la conversazione telefonica attraverso la finta voce telefonica del ministro della Difesa potrebbero avere usato la sua voce clonata. Che possibilità offre la tecnologia attuale?... Leggi tutto 🔗dday.it

Il Giardino Possibile. Il Tempo, la Cura: torna la Tre Giorni per il Giardino al Castello di Masino; Tra natura e cultura: il Fai celebra 50 anni con la Tre giorni per il giardino; Il tempo e la cura del giardino possibile al Castello di Masino; Il tempo che coltiva la bellezza: torna la “Tre Giorni per il Giardino”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Il Giardino Possibile. Il Tempo, la Cura": torna la "Tre Giorni per il Giardino" al Castello di Masino - La XXXIII edizione primaverile della “Tre Giorni per il Giardino”, una delle manifestazioni florovivaistiche più prestigiose d’Italia, quest’anno si svolgerà eccezionalmente su quattro giornate, da gi ... 🔗torinotoday.it

Tra natura e cultura: il Fai celebra 50 anni con la “Tre giorni per il giardino” - Al Castello e Parco di Masino, il FAI presenta un viaggio tra fiori, piante e idee, con incontri e laboratori che esplorano il tema “Il tempo e la cura” nell’era del cambiamento climatico ... 🔗iodonna.it

Coccole di primavera: come prendersi cura di giardino e balcone - Giardino e balcone in primavera L’arrivo della primavera favorisce l’interesse verso l’outdoor: molti infatti desiderano valorizzare giardini e balconi per passare più tempo all’aperto. 🔗msn.com