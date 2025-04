Il giallo del ras dei bancomattari il suicidio in Spagna dopo 73 furti in Italia e la carta d’identità mai ritrovata

bancomattari fino al 28 marzo 2019, giorno della partenza definitiva da Bologna. Meno di due anni dopo, il 25 febbraio 2021, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno presentato il conto a Giuseppe “Nano” Molinelli, arrestandolo come il presunto leader di una banda che avrebbe messo a segno una settantina di assalti con la tecnica della “marmotta”. Poi sono arrivate le condanne di quasi tutti i componenti della batteria, diventate definitive nel gennaio 2024: stando a quanto risulta al Giorno, Molinelli doveva scontare circa 8 anni. Ilgiorno.it - Il giallo del ras dei “bancomattari”: il suicidio in Spagna dopo 73 furti in Italia e la carta d’identità mai ritrovata Leggi su Ilgiorno.it MILANO – Aveva scelto le spiagge bianchissime di Benidorm per il suo buen retiro. Lì in Costa Blanca aveva aperto il locale “Gnam Gnam” nel 2018, forse pensando di essersi lasciato tutto alle spalle e di non dover rispondere delle decine di assalti messi a segno in giro per la Lombardia con la sua gang difino al 28 marzo 2019, giorno della partenza definitiva da Bologna. Meno di due anni, il 25 febbraio 2021, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno presentato il conto a Giuseppe “Nano” Molinelli, arrestandolo come il presunto leader di una banda che avrebbe messo a segno una settantina di assalti con la tecnica della “marmotta”. Poi sono arrivate le condanne di quasi tutti i componenti della batteria, diventate definitive nel gennaio 2024: stando a quanto risulta al Giorno, Molinelli doveva scontare circa 8 anni.

