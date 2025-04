Il funerale del Papa Mille pellegrini a Roma

Papa Francesco si potranno seguire anche sul sagrato della chiesa di San Paolo, in piazza Garibaldi, grazie a un maxischermo che a partire dalle 9.45 trasmetterà la cerimonia in corso a Roma. L'iniziativa è stata presa per offrire ai fedeli e a tutta la comunità la possibilità di riunirsi e condividere il dolore per la sua scomparsa.Sono in partenza per Roma, nella giornata di oggi, i Mille adolescenti della diocesi di Como attesi nella capitale per vivere il loro Giubileo. "I ragazzi, con i sacerdoti e gli accompagnatori - fanno sapere dalla diocesi - si uniscono al cordoglio e alla preghiera universale per la scomparsa di Papa Francesco. Il programma, confermato quasi integralmente, è stato modificato in alcune sue parti".Si svolgeranno il momento di preghiera della "Via Lucis" il 25 aprile, così come le piazze dei "Dialoghi con la città" di sabato 26 aprile.

