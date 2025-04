Il fiorentino Andrea Bicchi come Rocky Balboa il 26 aprile combatterà per il titolo mondiale pesi massimi BKFC nella sua città

aprile nel tardo pomeriggio, presso l’Hotel Hilton Metropole di Firenze, la conferenza stampa di presentazione della prima tappa italiana del Bare Knuckle Fighting Championship, BKFC 73, la principale Promozione mondiale di combattimento a mani nude, fondata nel 2018 a Philadelphia da David Feldman. A rendere possibile questo storico debutto in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo di BKFC Italia, con il supporto di Luigi Perillo, direttore operativo del progetto. Tra i super guest dell’evento, Conor McGregor, icona globale delle arti marziali miste e oggi partner ufficiale del BKFC.Il main event dell’appuntamento, che si svolgerà la sera del 26 aprile presso Palazzo Wanny, sarà il match per il titolo mondale dei pesi massimi BKFC, che vedrà scontrarsi l’attuale detentore, l’americano (di origini italiane) Chris Camozzi, e il fiorentino Andrea Bicchi, subentrato nel match dopo l’infortunio, dei giorni scorsi del fighter americano Lorenzo Hunt. Liberoquotidiano.it - “Il fiorentino Andrea Bicchi come Rocky Balboa: il 26 aprile combatterà per il titolo mondiale pesi massimi BKFC nella sua città” Leggi su Liberoquotidiano.it Si è svolta il 24nel tardo pomeriggio, presso l’Hotel Hilton Metropole di Firenze, la conferenza stampa di presentazione della prima tappa italiana del Bare Knuckle Fighting Championship,73, la principale Promozionedi combattimento a mani nude, fondata nel 2018 a Philadelphia da David Feldman. A rendere possibile questo storico debutto in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo diItalia, con il supporto di Luigi Perillo, direttore operativo del progetto. Tra i super guest dell’evento, Conor McGregor, icona globale delle arti marziali miste e oggi partner ufficiale del.Il main event dell’appuntamento, che si svolgerà la sera del 26presso Palazzo Wanny, sarà il match per ilmondale dei, che vedrà scontrarsi l’attuale detentore, l’americano (di origini italiane) Chris Camozzi, e il, subentrato nel match dopo l’infortunio, dei giorni scorsi del fighter americano Lorenzo Hunt.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Andrea Bicchi , il fiorentino che parteciperà all'evento mondiale del BKFC a Firenze: “Un'opportunità che può cambiarmi la vita” - Il mondo della boxe a mani nude arriva in Italia con un evento senza precedenti. Sabato 26 aprile 2025, il Pala Wanny di Firenze sarà teatro del debutto italiano del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la disciplina di combattimento a contatto pieno in più rapida crescita a livello globale... 🔗firenzetoday.it

Andrea Bicchi sfida Chris Camozzi per il titolo BKFC a Firenze - Anche ex grandi campioni di Inter e Milan fra gli ospiti di un grande evento sportivo in programma il prossimo 26 aprile. Firenze si prepara a ospitare presso Palazzo Wanny il Bare Knuckle Fighting Championship, BKFC 73, la principale Promozione mondiale di combattimento a mani nude. Protagonista della serata sarà Andrea Bicchi, classe 1996, a cui nei giorni scorsi è stato comunicato il cambio di programma: sarà lui a combattere per il titolo dei pesi massimi BKFC contro lo statunitense Chris Camozzi. 🔗sport.quotidiano.net

Combattimento a mani nude, Andrea Bicchi come Rocky: sfida per il titolo mondiale pesi massimi BKFC - Firenze 25 aprile 2024 - Si è svolta il 24 aprile nel tardo pomeriggio, presso l'Hotel Hilton Metropole di Firenze, la conferenza stampa di presentazione della prima tappa italiana del Bare Knuckle Fighting Championship, BKFC 73, la principale Promozione mondiale di combattimento a mani nude, fondata nel 2018 a Philadelphia da David Feldman. A rendere possibile questo storico debutto in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo di BKFC Italia, con il supporto di Luigi Perillo, direttore operativo del progetto. 🔗iltempo.it

“Il fiorentino Andrea Bicchi come Rocky Balboa: il 26 aprile combatterà per il titolo mondiale pesi massimi BKFC nella sua città” | .it; Attività edile in calo | .it; Sea Watch, Giorgia Meloni sfotte Carola Rackete per la foto col braccio destro alzato: Apologia di fascismo | .it; La sana frescura di Ginevra nasce nel Padovano | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Combattimento a mani nude, Andrea Bicchi come Rocky: sfida per il titolo mondiale pesi massimi BKFC - Firenze 25 aprile 2024 - Si è svolta il 24 aprile nel tardo pomeriggio, presso l’Hotel Hilton Metropole di Firenze, la conferenza ... 🔗iltempo.it

Chi è Andrea Bicchi , il fiorentino che parteciperà all'evento mondiale del BKFC a Firenze: “Un'opportunità che può cambiarmi la vita” - Sabato 26 aprile il Pala Wanny di Firenze sarà teatro del debutto italiano del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la disciplina di combattimento a contatto pieno in più rapida crescita a livel ... 🔗firenzetoday.it

Andrea Bicchi, chi è l’italiano che sfida il destino per il titolo mondiale BKFC - Protagonista dell’evento Andrea Bicchi, atleta fiorentino che sabato scorso ha ricevuto una notizia ... La storia di Andrea è quasi cinematografica: ricorda quella di Rocky Balboa nel primo film, ... 🔗msn.com