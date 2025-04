Il fascista salvato dai partigiani L’insolito 25 aprile di Luigi Contu

aprile era il giorno di San Marco, almeno fino a ottant’anni fa. Quando diventò invece il giorno della Liberazione. Luigi Contu era stato deputato e sottosegretario al ministero delle Corporazioni fino al 25 luglio 1943. Poi bisognava decidere da che parte stare e lui aveva scelto di continuare a stare, credendo in un fascismo di sinistra, con i repubblichini. E da Roma era arrivato al Nord. Zogno, Bergamo, a dirigere l’ufficio approvigionamenti agricoli.Il suo pronipote Luigi, attuale direttore dell’Ansa, per caso ha ritrovato nella biblioteca di famiglia ciò che di più caro il suo prozio custodiva. Dentro una scatola di metallo un quadernetto a righe, in cui dal 23 aprile 1945 aveva cominciato a scrivere. Un diario, anche intimo, perché in quelle pagine si racconta l’amore a distanza (e difficile) con la fidanzata Virette, di famiglia convintamente socialista, dall’altra parte della barricata. Quotidiano.net - Il fascista salvato dai partigiani. L’insolito 25 aprile di Luigi Contu Leggi su Quotidiano.net Il 25era il giorno di San Marco, almeno fino a ottant’anni fa. Quando diventò invece il giorno della Liberazione.era stato deputato e sottosegretario al ministero delle Corporazioni fino al 25 luglio 1943. Poi bisognava decidere da che parte stare e lui aveva scelto di continuare a stare, credendo in un fascismo di sinistra, con i repubblichini. E da Roma era arrivato al Nord. Zogno, Bergamo, a dirigere l’ufficio approvigionamenti agricoli.Il suo pronipote, attuale direttore dell’Ansa, per caso ha ritrovato nella biblioteca di famiglia ciò che di più caro il suo prozio custodiva. Dentro una scatola di metallo un quadernetto a righe, in cui dal 231945 aveva cominciato a scrivere. Un diario, anche intimo, perché in quelle pagine si racconta l’amore a distanza (e difficile) con la fidanzata Virette, di famiglia convintamente socialista, dall’altra parte della barricata.

