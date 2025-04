Il delitto di via Randaccio La versione del killer Mi sono svegliato e ho visto l’uomo a terra

Randaccio 8 riprende un uomo che scende le scale che portano all’ingresso, salvo poi risalire alle 8.18 per dirigersi verso il portone principale. Pochi istanti dopo, quella persona sparisce dalla visuale dell’occhio elettronico, per poi ricomparire alle 8.30. Passeranno altri otto minuti prima che l’intruso decida di scavalcare il muro di cinta alto circa due metri, dopo aver quindi trascorso tre quarti d’ora ad aggirarsi attorno alla casa d’angolo con via Massena "cercando possibili vie d’accesso". Due minuti dopo, alle 8.40, il sessantunenne filippino Angelito Acob Manansala, domestico degli affittuari in vacanza a Tenerife da nove giorni, esce per una passeggiata con uno dei cani di famiglia. Ilgiorno.it - Il delitto di via Randaccio. La versione del killer: "Mi sono svegliato e ho visto l’uomo a terra" Leggi su Ilgiorno.it Ore 8.06 e 38 secondi della domenica di Pasqua. La telecamera a presidio del cancello della villetta liberty di via8 riprende un uomo che scende le scale che portano all’ingresso, salvo poi risalire alle 8.18 per dirigersi verso il portone principale. Pochi istanti dopo, quella persona sparisce dalla visuale dell’occhio elettronico, per poi ricomparire alle 8.30. Passeranno altri otto minuti prima che l’intruso decida di scavalcare il muro di cinta alto circa due metri, dopo aver quindi trascorso tre quarti d’ora ad aggirarsi attorno alla casa d’angolo con via Massena "cercando possibili vie d’accesso". Due minuti dopo, alle 8.40, il sessantunenne filippino Angelito Acob Manansala, domestico degli affittuari in vacanza a Tenerife da nove giorni, esce per una passeggiata con uno dei cani di famiglia.

Milano, 22 aprile 2025 – “Un uomo riservato, di poche parole, sempre cordiale. Un grande lavoratore. Usciva la mattina e tornava a casa la sera. Un dispiacere immenso sapere che sia lui la vittima dell’omicidio di via Randaccio. Non potevamo immaginarlo”. Lutto nel condominio in cui abitava Angelito Acob Manansala, il domestico filippino di 61 anni strangolato il giorno di Pasqua, vittima secondo quanto emerso dalle indagini del ladro-assassino Dawda Bandeh, intrufolatosi nella dimora in cui ... 🔗ilgiorno.it

Milano, 23 aprile 2025 – Dell’omicidio, ha detto, non ricorda nulla. Rammenta, invece, di aver trascorso parecchio tempo nella casa del delitto, in via Randaccio, dove si era intrufolato a caccia di qualcosa da rubare. L’interrogatorio È stato interrogato dal gip del tribunale di Milano oggi, mercoledì 23 aprile, Dawda Bandeh, il ventottenne di origini gambiane fermato la sera di Pasqua all’interno di una villa nelle vicinanze dell'Arco della Pace, con l'accusa di avere strangolato il ... 🔗ilgiorno.it

