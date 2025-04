Il decreto Sicurezza rischia già di finire davanti alla Corte costituzionale

decreto Sicurezza ha già attirato le critiche non solo delle opposizioni, ma anche degli esperti del settore. E un caso gestito dalla Procura di Foggia ha portato alla prima richiesta di chiamare in causa la Corte costituzionale. Ecco cosa può succedere. Leggi su Fanpage.it In vigore da meno di due settimane, ilha già attirato le critiche non solo delle opposizioni, ma anche degli esperti del settore. E un caso gestito dProcura di Foggia ha portatoprima richiesta di chiamare in causa la. Ecco cosa può succedere.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi imbratta o danneggia gli edifici scolastici rischia fino a 3 anni di carcere e 12mila euro di multa. E’ nel Decreto sicurezza - Il Decreto Sicurezza approvato il 4 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile, modifica l’articolo 639 del codice penale, prevedendo pene più severe per chi deturpa o imbratta beni adibiti a funzioni pubbliche, inclusi edifici scolastici e strumenti didattici. In presenza dell’intento di ledere l’onore o il decoro dell’istituzione, la nuova normativa stabilisce la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e una multa da 1. 🔗orizzontescuola.it

Via al Consiglio dei ministri che vara il nuovo decreto sicurezza. Cosa cambia e perché la Lega non è contenta - Il governo Meloni spinge sull’acceleratore: il disegno di legge sulla Sicurezza, impantanato da mesi in Parlamento, si trasforma in un decreto legge e a questo è stato dedicato il Consiglio dei ministri di oggi, 4 aprile. Una mossa, quella di trasformarlo in dl, che consente di aggirare il lungo iter parlamentare, dal momento che un decreto, per sua natura giuridica, deve essere convertito in legge entro 60 giorni, pena la sua decadenza automatica. 🔗open.online

Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo - (Adnkronos) – Momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e lo schieramento delle forze di polizia durante il corteo contro il decreto Sicurezza, organizzato al Pantheon. Al grido di ‘corteo, corteo’, le persone scese in piazza hanno provato a rompere il cordone e dirigersi verso piazza Montecitorio, ma sono stati fermati e riportati all’ordine. […] L'articolo Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il decreto Sicurezza rischia già di finire davanti alla Corte costituzionale - In vigore da meno di due settimane, il decreto Sicurezza ha già attirato le critiche non solo delle opposizioni, ma anche degli esperti del settore ... 🔗fanpage.it

Tutti i nuovi reati (che rischiamo di commettere) con la firma di Mattarella sul decreto Sicurezza - Dalle occupazioni abusive degli immobili agli atti di resistenza in carcere, passando per le truffe agli anziani. I cittadini sono avvisati ... 🔗today.it

"È incostituzionale", l'allarme dell'Anm sul decreto Sicurezza (ma il governo Meloni tira dritto) - I magistrati sollevano dubbi sul provvedimento: "Seri problemi di merito e metodo". Intanto l'esecutivo fa partire l'iter del decreto dalla Camera ... 🔗today.it