Il decreto bollette per le famiglie Non basta c’è un’emergenza

decreto bollette”, convertendo in legge un pacchetto di misure da 3 miliardi di euro destinato a contrastare il caro-energia che grava su famiglie e imprese italiane. Tra le disposizioni più rilevanti spicca un sostegno economico straordinario da 200 euro destinato alle famiglie con un reddito Isee inferiore a 25mila euro, che può arrivare fino a 500 euro per i nuclei già beneficiari del bonus sociale, ovvero quelli con un Isee inferiore a 9.530 euro.Secondo l’Arera, sulla base dei dati storici, sono circa 5,53 milioni le famiglie che potrebbero accedere a questo aiuto. Tuttavia, considerando i criteri reddituali stabiliti, la platea potenziale potrebbe salire fino a 8 milioni di beneficiari, per un impegno finanziario complessivo stimato in circa 1,6 miliardi di euro. Ilrestodelcarlino.it - Il decreto bollette per le famiglie: "Non basta: c’è un’emergenza" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il senato ha approvato in via definitiva il cosiddetto “”, convertendo in legge un pacchetto di misure da 3 miliardi di euro destinato a contrastare il caro-energia che grava sue imprese italiane. Tra le disposizioni più rilevanti spicca un sostegno economico straordinario da 200 euro destinato allecon un reddito Isee inferiore a 25mila euro, che può arrivare fino a 500 euro per i nuclei già beneficiari del bonus sociale, ovvero quelli con un Isee inferiore a 9.530 euro.Secondo l’Arera, sulla base dei dati storici, sono circa 5,53 milioni leche potrebbero accedere a questo aiuto. Tuttavia, considerando i criteri reddituali stabiliti, la platea potenziale potrebbe salire fino a 8 milioni di beneficiari, per un impegno finanziario complessivo stimato in circa 1,6 miliardi di euro.

L’atteso e per molti aspetti controverso decreto Bollette ha visto la luce. Vale 3 miliardi di euro: 1,6 miliardi per le famiglie, 1,4 miliardi per le imprese. Un pacchetto di risorse che si traduce in un contributo straordinario di 200 euro per i nuclei con Isee fino a 25 mila euro che può salire a 500 per chi già riceve il bonus sociale. Con la concessione di due anni in più per il passaggio al mercato libero dei vulnerabili. 🔗quotidiano.net

Dopo che il Cdm ha varato il nuovo decreto Bollette, la premier Meloni ha scelto di diffondere un video per esporre le misure, piuttosto che presenziare alla conferenza stampa con i ministri Giorgetti e Pichetto Fratin, convocata per il illustrare le misure.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il governo Meloni ha approvato il Decreto Bollette per sostenere famiglie e imprese contro l'aumento dei costi di elettricità e gas. Il decreto prevede un bonus di 200 euro per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro, estendendo l'aiuto a circa 8 milioni di nuclei familiari 🔗mondouomo.it

