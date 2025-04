Lanazione.it - Il decalogo dell’agronomo: "Tante malattie e cadute. Colpa di stress, età, cantieri"

di Lisa CiardiFIRENZE"Le piante di città vivono sotto. Questo, insieme all’età avanzata di una buona parte del parco arboreo, ai cambiamenti climatici e ai, rende probabili". A spiegare il perché, sempre più spesso, ci troviamo di fronte ad alberi che crollano su strade, parcheggi e giardini, è Alessandro Trivisonno, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Firenze oltre che della Federazione regionale.Come mai così tanti episodi?"Ci sono varie concause. Molti alberi sono stati piantati negli anni Cinquanta o addirittura prima: un’età imporper il contesto in cui vivono. In natura, un pino dura infatti 50-100 anni in più rispetto a quanto non accada su un viale cittadino. Poi dobbiamo considerare scavi, lavori, asfaltature, nuove tubature e fogne, che nel tempo provocano danni alle radici e talvolta anche al tronco.