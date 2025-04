Il critico recensione Ian McKellen è lo spietato protagonista di questo dramma sulla critica teatrale

recensione di Il critico – Crimini tra le righe: il nuovo dramma di Anand Tucker mette in scena un Ian McKellen magnetico e spietato, affiancato da Mark Strong e Gemma ArtertonIl critico – Crimini tra le righe parte dalla consapevolezza che c’è un momento in cui una recensione può cambiare il destino. Quando la penna si muove sul foglio può consacrare o distruggere una carriera in una manciata di battute. Queste premesse vengono trasformate da Anand Tucker in una storia elegante, visivamente curata e interpretata con potenza, ma che alla fine resta in superficie.Il film prende ispirazione dal romanzo Curtain Call di Anthony Quinn, trasformandolo in un dramma ambientato nella Londra degli anni Trenta. A dominare la scena è Ian McKellen nei panni di Jimmy Erskine, critico spietato del Daily Chronicle, ed è affiancato da Mark Strong, Gemma Arterton, Ben Barnes, Alfred Enoch e Lesley Manville. .com - Il critico, recensione: Ian McKellen è lo spietato protagonista di questo dramma sulla critica teatrale Leggi su .com La nostradi Il– Crimini tra le righe: il nuovodi Anand Tucker mette in scena un Ianmagnetico e, affiancato da Mark Strong e Gemma ArtertonIl– Crimini tra le righe parte dalla consapevolezza che c’è un momento in cui unapuò cambiare il destino. Quando la penna si muove sul foglio può consacrare o distruggere una carriera in una manciata di battute. Queste premesse vengono trasformate da Anand Tucker in una storia elegante, visivamente curata e interpretata con potenza, ma che alla fine resta in superficie.Il film prende ispirazione dal romanzo Curtain Call di Anthony Quinn, trasformandolo in unambientato nella Londra degli anni Trenta. A dominare la scena è Iannei panni di Jimmy Erskine,del Daily Chronicle, ed è affiancato da Mark Strong, Gemma Arterton, Ben Barnes, Alfred Enoch e Lesley Manville.

Approfondimenti da altre fonti

