Il corteo funebre di domani durerà mezz ora

corteo funebre, alla fine del funerale del Papa, da San Pietro a Santa Maria Maggiore, non passerà per Piazza San Pietro. Il corteo uscirà dalla Porta del Perugino e poi seguirà il percorso indicato dalla Questura. E' previsto un tempo di percorrenza di mezz'ora. Lo ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni. Quotidiano.net - Il corteo funebre di domani durerà mezz'ora Leggi su Quotidiano.net Il, alla fine del funerale del Papa, da San Pietro a Santa Maria Maggiore, non passerà per Piazza San Pietro. Iluscirà dalla Porta del Perugino e poi seguirà il percorso indicato dalla Questura. E' previsto un tempo di percorrenza di'ora. Lo ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Israele, una folla immensa ha accompagnato il corteo funebre della famiglia Bibas - Israele ha vissuto una delle giornate più dolorose dall’inizio del conflitto, con l’addio a Shiri Bibas e ai suoi due figli, Ariel di 4 anni e Kfir di appena 9 mesi. La famiglia era stata rapita il 7 ottobre 2023 dal kibbutz di Nir Oz. L’unico sopravvissuto è il padre, Yarden Bibas, che ha scoperto la sorte dei suoi cari solo dopo la propria liberazione, avvenuta il 1° febbraio. Durante la cerimonia funebre, ha pronunciato parole strazianti: “Perdonatemi per non avervi protetti abbastanza”. 🔗thesocialpost.it

"Giù le mani da Parma": domani pomeriggio il corteo contro il degrado - Nel pomeriggio di domani, lunedì 3 marzo, si terrà la manifestazione cittadina contro il degrado, promossa da Lino Cirri - uno degli animatori delle proteste contro il centro di accoglienza per migranti di Martorano - e sostenuta dal comitato Sos Parma, nato dalla pagina Facebook aperta di Devid... 🔗parmatoday.it

Metalmeccanici, domani sciopero con manifestazione e corteo - I metalmeccanici genovesi incrociano le braccia e scendono in piazza per il rinnovo del contratto di lavoro. Appuntamento domani, giovedì 20 febbraio, alle 9 davanti alla stazione ferroviaria di Genova Principe per lo sciopero con manifestazione. La protesta, organizzata dalle rappresentanze... 🔗genovatoday.it

Il corteo funebre di domani durerà mezz'ora; Il corteo funebre di domani durerà mezz'ora; Papa Francesco, accesso in piazza San Pietro fino alle 17. In 150mila hanno reso omaggio alla salma; Papa Francesco, domani i funerali. Trump: A Roma incontrerò la premier Meloni. LIVE. 🔗Cosa riportano altre fonti