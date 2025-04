Il corteo funebre andrà a passo d uomo

corteo funebre del Papa, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d'uomo per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà fino a poco più di un'ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri orari".

Israele, una folla immensa ha accompagnato il corteo funebre della famiglia Bibas - Israele ha vissuto una delle giornate più dolorose dall'inizio del conflitto, con l'addio a Shiri Bibas e ai suoi due figli, Ariel di 4 anni e Kfir di appena 9 mesi. La famiglia era stata rapita il 7 ottobre 2023 dal kibbutz di Nir Oz. L'unico sopravvissuto è il padre, Yarden Bibas, che ha scoperto la sorte dei suoi cari solo dopo la propria liberazione, avvenuta il 1° febbraio. Durante la cerimonia funebre, ha pronunciato parole strazianti: "Perdonatemi per non avervi protetti abbastanza".

Studenti e precari. Corteo funebre per protestare - Un funerale per le vie del centro, una bara di due metri intestata all'Università pubblica, sorretta in corteo da studenti e ricercatori, fino al presidio di fronte all'ingresso del San Niccolò, dove Cravos e il Coordinamento precariato universitario hanno tenuto una veglia funebre per accogliere il ministro Anna Maria Bernini. La protesta si è concentrata al di fuori della zona interdetta al passaggio che era stata creata attorno al Santa Chiara Lab.

Israele, corteo funebre per i Bibas: folla per l'addio a Shiri, Ariel e Kfir uccisi a Gaza - (Adnkronos) – Folla in strada, nel centro di Israele, per assistere al passaggio del corteo funebre di Shiri, Ariel e Kfir Bibas, presi in ostaggio il 7 ottobre 2023 e uccisi durante la prigionia a Gaza. Persone con bandiere e cartelli si sono radunate a Ramat Gan, città situata alla periferia est di Tel Aviv

