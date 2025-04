Il Conclave e il giallo Becciu spuntano due lettere firmate dal Papa per escluderlo Lui tira dritto Mi disse che potevo partecipare

Due lettere scritte di pugno da Papa Francesco e siglate con la sua lettera – la F – escludono il cardinale sardo Angelo Becciu dal Conclave. Era ciò che mancava, ciò che per il 76enne condannato per truffa e peculato e privato dei suoi diritti cardinalizi pretendeva di vedere: «Non vi è stata una volontà esplicita di estromettermi dal Conclave né la richiesta di una mia esplicita rinuncia per iscritto». E invece, secondo quanto ha rivelato su Domani l'ex direttore dell'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, qualcosa di scritto ci sarebbe. Anzi dattiloscritto: due lettere, una del 2023 e una dello scorso marzo, durante l'ultimo ricovero del pontefice argentino. E sarebbe stato il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a mostrarlo di persona al diretto interessato nella serata di giovedì 24 aprile.

