Il Comune romagnolo di San Clemente ha revocato la cittadinanza a Mussolini e l’ha conferita a Matteotti

Comune di San Clemente, in provincia di Rimini, approva all'unanimità la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Sempre all'unanimità, la giunta ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti, politico, giornalista e soprattutto antifascista, morto per difendere le sue idee. Il Comune di San Clemente revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini e la conferisce a MatteottiLa sindaca Mirna Cecchini ha espresso commozione e risolutezza nel suo discorso che annunciava la decisione della giunta. "Revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini significa prendersi la responsabilità di giudicare con determinazione e piena maturità un passato costellato da atrocità, economia inesistente, azzeramento, in modo scientifico, quasi chirurgico, del pensiero critico.

