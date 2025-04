Il Comune di San Clemente revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini

Comune di San Clemente, in provincia di Rimini, ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e l’ha conferita postuma a Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato dai fascisti il 10 giugno 1924. La decisione è stata approvata all’unanimità nel corso del Consiglio comunale riunito mercoledì pomeriggio, alla vigilia del 25 aprile.Un atto dal forte valore simbolico, come sottolineato dalla sindaca Mirna Cecchini durante il suo intervento in aula. “revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini – ha dichiarato – significa prendersi la responsabilità di giudicare con determinazione e piena maturità un passato costellato da atrocità, economia inesistente, azzeramento del pensiero critico in modo scientifico, quasi chirurgico. San Clemente non ha mai assorbito gli ideali della politica, della violenza, dell’efferatezza e della dispersione armata di ogni e più minima libertà individuale caratterizzanti l’intero e nefasto periodo del regime fascista! Io voglio, anzi noi vogliamo, stare dalla parte giusta della Storia: San Clemente è sempre stato ed è un Comune antifascista!”. Ilrestodelcarlino.it - Il Comune di San Clemente revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rimini, 25 aprile 2025 – Ildi San, in provincia di Rimini, hato laa Benitoe l’ha conferita postuma a Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato dai fascisti il 10 giugno 1924. La decisione è stata approvata all’unanimità nel corso del Consiglio comunale riunito mercoledì pomeriggio, alla vigilia del 25 aprile.Un atto dal forte valore simbolico, come sottolineato dalla sindaca Mirna Cecchini durante il suo intervento in aula. “re la– ha dichiarato – significa prendersi la responsabilità di giudicare con determinazione e piena maturità un passato costellato da atrocità, economia inesistente, azzeramento del pensiero critico in modo scientifico, quasi chirurgico. Sannon ha mai assorbito gli ideali della politica, della violenza, dell’efferatezza e della dispersione armata di ogni e più minima libertà individuale caratterizzanti l’intero e nefasto periodo del regime fascista! Io voglio, anzi noi vogliamo, stare dalla parte giusta della Storia: Sanè sempre stato ed è unantifascista!”.

