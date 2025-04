Il complotto su Hillary Clinton e le eMail del pedogate

Hillary Clinton con fantomatiche élite pedofile. Il tutto deriva dalle solite teorie del complotto emerse nell’ambito di QAnon. Le vicende riguarderebbero anche l’allora presidente in carica Barak Obama e Ben Affleck.Per chi ha fretta:Le eMail che incastrerebbero Hillary Clinton e il suo coinvolgimento nel pedogate non sono mai esistite.L’intera narrazione deriva da una delle leggende complottiste nate in seno a QAnon.Il precedente scandalo delle eMail che coinvolse Clinton riguarda ben altro argomento.AnalisiRiportiamo alcune perti del testo che incastrerebbe Hillary Clinton:Ci sono eMail che dimostrano che il Presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha pagato 65. Leggi su Open.online Diverse condivisioni Facebook riportano una clip che mostra un testo, tratto a sua volta da un’altra condivisione. La narrazione riguarda la presunta collusione dicon fantomatiche élite pedofile. Il tutto deriva dalle solite teorie delemerse nell’ambito di QAnon. Le vicende riguarderebbero anche l’allora presidente in carica Barak Obama e Ben Affleck.Per chi ha fretta:Leche incastrerebberoe il suo coinvolgimento nelnon sono mai esistite.L’intera narrazione deriva da una delle leggende complottiste nate in seno a QAnon.Il precedente scandalo delleche coinvolseriguarda ben altro argomento.AnalisiRiportiamo alcune perti del testo che incastrerebbe:Ci sonoche dimostrano che il Presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha pagato 65.

