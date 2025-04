Il comitato Colle Breccia replica ad alcuni cittadini sui campi da padel Progetto non completato per gravi vizi formali

replica del comitato "Colle Breccia" alle dichiarazioni di alcuni cittadini della zona che, qualche giorno fa, erano intervenuti in merito al mancato completamento del Progetto dell'impianto sportivo in particolare dei campi da padel. A parlare sono Antonio Di Girolamo, Massimo Di Renzo. Ilpescara.it - Il comitato Colle Breccia replica ad alcuni cittadini sui campi da padel: "Progetto non completato per gravi vizi formali" Leggi su Ilpescara.it Arriva ladel" alle dichiarazioni didella zona che, qualche giorno fa, erano intervenuti in merito al mancato completamento deldell'impianto sportivo in particolare deida. A parlare sono Antonio Di Girolamo, Massimo Di Renzo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Chiesti maggiori controlli e presto interventi mirati in via Polacchi": Bruno (FI) replica al comitato di Colle Breccia - Nessun abbandono, ma presto interventi mirato e sul fronte sicurezza la segnalazione è già stata fatta alla prefettura perché dietro i problemi causati dai ragazzi che stazionano in piazza Di Resta di notte “potrebbero nascondersi questioni poco trasparenti”. Una ragione per cui maggiori... 🔗ilpescara.it

Il comitato Colle Breccia su via Polacchi e piazza di Resta: "Da Bruno (FI) più luci che ombre, dove sono i finanziamenti?" - Per il comitato cittadino Colle Breccia le parole con cui il consigliere comunale Giuseppe Bruno (FI) voleva rassicurare sul futuro di via Polacchi e piazza Marino Di Resta non farebbero altro che gettare “nuove ombre sul futuro del quartiere” senza dare, tra l’altro, reali risposte visto che... 🔗ilpescara.it

Campiglia Marittima, non c’è spazio per Norma Cossetto: la dura replica del Comitato 10 Febbraio - Roma, 27 feb – Ricordare, dal latino recordari, significa “riportare al cuore”. Sono passate giusto un paio di settimane dal Giorno del Ricordo ma, evidentemente, per qualcuno non può esserci spazio per le vittime delle Foibe. Siamo a Campiglia Marittima, piccolo comune della Maremma livornese amministrato dalla sinistra. Sara Brogioni – capogruppo della maggioranza – ha motivato la bocciatura di dedicare uno spazio pubblico a Norma Cossetto per via di “dubbi relativi alla ricostruzione storica che è stata fatta della sua vita”. 🔗ilprimatonazionale.it

Il comitato Colle Breccia replica ad alcuni cittadini sui campi da padel: Progetto non completato per gravi vizi formali; 'Chiesti maggiori controlli e presto interventi mirati in via Polacchi': Bruno (FI) replica al comitato di Colle Breccia; Chiesti maggiori controlli e presto interventi mirati in via Polacchi: Bruno (FI) replica al comitato di Colle Breccia; Il comitato Colle Breccia su via Polacchi e piazza di Resta: Da Bruno (FI) più luci che ombre, dove sono i finanziamenti?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia