Il colle punta sul turismo congressuale Bacci Mettere a sistema le strutture

punta a diventare una meta ideale per accogliere congressi, convegni, seminari e simposi, con l’obiettivo di offrire non un semplice evento, ma un’esperienza congressuale in contatto diretto con la città che può proporre una versione originale del turismo congressuale, coniugando cultura e modernità in un ambiente autentico, dove il contatto tra persone e natura è rimasto ancora intatto."La combinazione di infrastrutture moderne, palazzi storici, dimore antiche, con il ricco patrimonio culturale, artistico, ambientale, enogastronomico, sono un pregio ed un valore aggiunto per la città che l’amministrazione comunale intende promuovere e potenziare mettendo a sistema un’ampia rete di strutture ricettive e servizi, per trasformare il congresso a Volterra in una vera esperienza nella città - sottolinea l’assessora a turismo e cultura Ilaria Bacci - il turismo congressuale favorisce la destagionalizzazione dei flussi turistici generando un indotto significativo, con ricadute positive su tutto il tessuto locale, promuove il territorio esaltando il prestigio della destinazione. Lanazione.it - Il colle punta sul turismo congressuale. Bacci: "Mettere a sistema le strutture" Leggi su Lanazione.it Volterra non solo come luogo di bellezza, storia, antichità, museo open air e scorci da cartolina. Perché la città oraa diventare una meta ideale per accogliere congressi, convegni, seminari e simposi, con l’obiettivo di offrire non un semplice evento, ma un’esperienzain contatto diretto con la città che può proporre una versione originale del, coniugando cultura e modernità in un ambiente autentico, dove il contatto tra persone e natura è rimasto ancora intatto."La combinazione di inframoderne, palazzi storici, dimore antiche, con il ricco patrimonio culturale, artistico, ambientale, enogastronomico, sono un pregio ed un valore aggiunto per la città che l’amministrazione comunale intende promuovere e potenziare mettendo aun’ampia rete diricettive e servizi, per trasformare il congresso a Volterra in una vera esperienza nella città - sottolinea l’assessora ae cultura Ilaria- ilfavorisce la destagionalizzazione dei flussi turistici generando un indotto significativo, con ricadute positive su tutto il tessuto locale, promuove il territorio esaltando il prestigio della destinazione.

Su altri siti se ne discute

“La moto non è velocità ma viaggio ed è questo il punto di partenza della mia passione e della mia proposta di legge sulla cultura motociclistica, che ho presentato martedì alla Camera dei deputati, con ampia e calorosa partecipazione di colleghi parlamentari, istituzioni e motociclisti". Così... 🔗foggiatoday.it

Manfredonia ha un potenziale ma per attrarre ancora più turisti e garantire loro un’accoglienza all’altezza delle aspettative, è necessario investire. Ecco perché l’amministrazione comunale ha deciso di adeguare l’imposta di soggiorno, con l'obiettivo di rafforzare la promozione turistica... 🔗foggiatoday.it

Salerno si prepara a vivere una Primavera all’insegna del turismo e degli eventi, confermandosi sempre più una meta attrattiva anche al di fuori della tradizionale stagione estiva. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, in edicola oggi, i prossimi giorni daranno ufficialmente il via a un calendario fitto di appuntamenti pensati per valorizzare il territorio e accogliere visitatori in ogni periodo dell’anno. 🔗zon.it

Il colle punta sul turismo congressuale. Bacci: Mettere a sistema le strutture; La montagna deve scegliere. Sfida tra Bacci e Tonarelli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il colle punta sul turismo congressuale. Bacci: "Mettere a sistema le strutture" - Perché la città ora punta a diventare una meta ideale per accogliere ... esperienza nella città - sottolinea l’assessora a turismo e cultura Ilaria Bacci - il turismo congressuale favorisce la ... 🔗lanazione.it

Sanremo punta sui congressi, un settore ancora da sfruttare - Sanremo – Il turismo congressuale torna sotto i riflettori. Tra pochi giorni Sanremo ospiterà il summit di un’azienda leader a livello mondiale nel settore dell’odontoiatria digitale (Align ... 🔗ilsecoloxix.it

Milano si conferma capitale del turismo congressuale - La meeting industry in Italia continua a crescere e Milano si distingue come una delle principali destinazioni del turismo congressuale. Secondo lo studio promosso da Enit. in collaborazione con ... 🔗msn.com