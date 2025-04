Il centrocampista di Manchester City Ilkay Gündogan Lauds Insunibile Kevin de Bruyne

Kevin de Bruyne è “irregolabile” a Manchester City, secondo il suo partner di centrocampo Ilkay Gündogan.L’Internazionale del Belgio ha annunciato che lascerà City alla fine della stagione e ha ammesso la sua sorpresa di non essere stato offerto un nuovo accordo all’Etihad. De Bruyne non ha preso alcuna decisione sulla sua prossima mossa ma, ovunque vada, la sua partenza lascerà un enorme buco sia in campo che nello spogliatoio.“È insostituibile”, ha detto Gündogan a ESPN. “Sappiamo che nessuno verrà e sarà un sostituto per lui. Naturalmente sarà coperto in qualche modo. Il club lo fa sempre.“Ciò che Kev ha fatto per il club è incredibile. Per me personalmente, nella storia di Man City, non c’è giocatore migliore di Kevin de Bruyne. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-24 22:10:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:deè “irregolabile” a, secondo il suo partner di centrocampo.L’Internazionale del Belgio ha annunciato che lasceràalla fine della stagione e ha ammesso la sua sorpresa di non essere stato offerto un nuovo accordo all’Etihad. Denon ha preso alcuna decisione sulla sua prossima mossa ma, ovunque vada, la sua partenza lascerà un enorme buco sia in campo che nello spogliatoio.“È insostituibile”, ha dettoa ESPN. “Sappiamo che nessuno verrà e sarà un sostituto per lui. Naturalmente sarà coperto in qualche modo. Il club lo fa sempre.“Ciò che Kev ha fatto per il club è incredibile. Per me personalmente, nella storia di Man, non c’è giocatore migliore dide

Cosa riportano altre fonti

Manchester City, nel mirino un centrocampista italiano! Possibile un’offerta da 80 milioni per lui: ecco tutti i dettagli e le ultime Il Manchester City, secondo quanto riportato da Manchester World, ha messo gli occhi su Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, e starebbe valutando un’offerta concreta per portarlo a Manchester a fine stagione. L’ex Milan, Tonali si […] 🔗calcionews24.com

di Redazione JuventusNews24De Bruyne Manchester City, addio ufficiale! L’annuncio del calciatore belga attraverso i propri canali social Si separano le strade di De Bruyne e del Manchester City. Il centrocampista belga, che ha vinto tutto sotto l’era Guardiola, saluterà a fine stagione dopo la scadenza del contratto fissata a giugno. «Ogni storia ha una fine», ha annunciato il calciatore attraverso un lungo saluto sui propri canali social. 🔗juventusnews24.com

`Stop Crying Your Heart Out`. Tradotto dall`inglese: `Smettila di piangere a dirotto`. I tifosi del Manchester City utilizzano il titolo di... 🔗calciomercato.com

Un olandese per sostituire Ilkay Gündogan: le foto dell’obiettivo; Non c'è Manchester City senza Ilkay Gundogan; Manchester City-Gundogan, accordo totale: lascia il Barcellona gratis, tutti i dettagli; Manchester City: fatta per il ritorno di Gundogan. Per l'attacco piace Furuhashi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Manchester City, Gundogan non ha intenzione di lasciare - Visualizzazioni: 18 Si è dichiarata la peggiore stagione per il Manchester City, ma questo non condizionerà le scelte di Ilkay Gundogan: le intenzioni sono di restare. Si è dichiarata la peggiore stag ... 🔗calciostyle.it

Manchester City: De Bruyne non rinnoverà il contratto con il club. Resta invece Gundogan - Il centrocampista belga, nei citizens dal 2015 e uno degli artefici della crescita della squadra, si guarda attorno alla ricerca di un nuovo progetto ... 🔗msn.com

Manchester City: obiettivo in Serie A per sostituire Ilkay Gündogan: le foto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com