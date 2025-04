Il Centro Verga prende il largo Ragazzi oncologici in barca a vela

Centro Verga solca anche i mari. La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, I Tetragonauti Aps e la Fondazione Maria Letizia Verga avviano per i Ragazzi del Centro Verga "Essere Marea": un progetto di navigazione a vela nel Golfo della Spezia per offrire ad adolescenti e caregiver un'esperienza di condivisione con la natura. La Fondazione della Comunità MB ha sosterrà il progetto che punta a migliorare la qualità della vita degli adolescenti oncologici tra i 13 e i 20 anni. La partenza dal Golfo della Spezia per imbarcarsi in esperienze di navigazione a bordo di un veliero, protagonisti i giovani con leucemie e linfomi che sono stati in cura o stanno concludendo il loro percorso terapeutico al Centro Maria Letizia Verga di Monza. "Avvieremo tre esperienze di navigazione a vela della durata di quattro giorni ciascuna con l'obiettivo di far riacquistare una condizione di benessere ai Ragazzi che hanno vissuto lunghi periodi di ospedalizzazione e medicalizzazione – sottolinea Gabriele Gaudenzi, presidente dell'associazione I Tetragonauti Aps -.

