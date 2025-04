Il cavallo e la torre anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 25 aprile

cavallo e la torre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 aprileQuesta sera, venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda uno speciale de Il cavallo e la torre, il programma che solitamente dura 10 minuti in cui si parla del fatto del giorno. La politica, i poteri, le persone dei nostri tempi raccontati da Marco Damilano. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata speciale di oggi.anticipazioniIn occasione dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione, Marco Damilano presenta una serata speciale in diretta dalla Casa Museo Cervi a Gattatico, Reggio Emilia. Accanto a Marco Damilano si alternano testimonianze e momenti musicali, voci e volti del mondo del giornalismo e della cultura per celebrare una data storica per il nostro Paese e sottolineare l’attualità dei valori della Costituzione. Tpi.it - Il cavallo e la torre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 aprile Leggi su Tpi.it Ile ladi, 25Questa sera, venerdì 252025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda uno speciale de Ile la, il programma che solitamente dura 10 minuti in cui si parla del fatto del giorno. La politica, i poteri, le persone dei nostri tempi raccontati da Marco Damilano. Ma vediamo insieme lesullaspeciale diIn occasione dell’Ottantesimo anniversarioLiberazione, Marco Damilano presenta una serata speciale in diretta dalla Casa Museo Cervi a Gattatico, Reggio Emilia. Accanto a Marco Damilano si alternano testimonianze e momenti musicali, voci e volti del mondo del giornalismo ecultura per celebrare una data storica per il nostro Paese e sottolineare l’attualità dei valoriCostituzione.

