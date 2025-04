Il caso dell’Istituto Giorgi Le criticità sono gestite serve spirito di squadra

Giorgi, professoressa Donata De Cristofaro (nella foto), a replicare alla lettera denuncia firmata dalle Rsu dei lavoratori per lo stato attuale dell'Istituto Giorgi, che vede, ad esempio, diversi laboratori in stand by."L'assemblea sindacale da cui trae origine l'articolo è stata promossa da un numero esiguo di lavoratori, la cui posizione – per quanto legittima – non riflette affatto la pluralità e la complessità di una comunità composta da oltre 400 tra docenti, personale Ata e collaboratori – dichiara la preside – , che ogni giorno operano con passione e competenza per garantire una scuola inclusiva, moderna e aperta al territorio. Desidero sottolineare che le criticità sollevate – alcune delle quali oggettivamente note da tempo – sono già da mesi oggetto di attenta analisi e interlocuzione con le istituzioni preposte, prima fra tutte la Provincia di Lucca, che, nelle persone del Presidente dott.

