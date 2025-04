Il Casanova di Camogli si ride con il teatro dialettale al Sipario Strappato

Sabato 26 aprile alle 21 torna il teatro dialettale al Sipario Strappato di Arenzano (in via Marconi 165) con "Il Casanova di Camogli" con gli attori della compagnia teatrale Don Bosco. La storia raccontata è quella di Lorenzo Schiaffino, fabbricante di salumi, che ha intenzione di dare sua.

Teatro dialettale, al Sipario Strappato si ride sabato sera con “Il Casanova di Camogli” - Arenzano. Sabato 26 aprile alle 21 torna il teatro dialettale al Sipario Strappato di Arenzano (in via Marconi 165) con Il Casanova di Camogli con gli attori della compagnia teatrale Don Bosco. 🔗liguria24.it

Teatro: “Il Casanova di Camogli” in scena ad Arenzano - Dall'ufficio stampa de Il Sipario Strappato Sabato 26 aprile alle 21 torna il teatro dialettale al Sipario Strappato di Arenzano (in via Marconi 165) con ... 🔗levantenews.it

