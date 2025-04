Il cardinale Pizzaballa e quel lontano cugino che faceva il portiere dell’Atalanta Se diventa Papa gli regalo la mia figurina introvabile

figurina dei calciatori introvabile che collega una ex leggenda dell’Atalanta con uno dei candidati al soglio vaticano, che Papa Francesco ha lasciato vuoto a partire dallo scorso 21 aprile. A dire il vero sono molti altri i fili rossi che uniscono un cardinale e un portierone. A partire dal cognome, Pizzaballa, e dal primo nome, Pier. E poi la Bassa Bergamasca, dove entrambi sono cresciuti prima di prendere strade diametralmente opposte: uno tra i pali rettangolari di una porta di calcio, l’altro patriarca di Gerusalemme. La parentela, per ora, è solo un’ipotesi. Lo ha confermato lo stesso Pier Luigi Pizzaballa – quello dell’Atalanta, oggi 85enne – in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: «Può essere che i nostri padri fossero cugini alla lontana». E ora, a legare i due Pizzaballa, c’è una promessa solenne: «Se diventa Papa? Magari stavolta gli regalo la figurina». Leggi su Open.online C’è unadei calciatoriche collega una ex leggendacon uno dei candidati al soglio vaticano, cheFrancesco ha lasciato vuoto a partire dallo scorso 21 aprile. A dire il vero sono molti altri i fili rossi che uniscono une un portierone. A partire dal cognome,, e dal primo nome, Pier. E poi la Bassa Bergamasca, dove entrambi sono cresciuti prima di prendere strade diametralmente opposte: uno tra i pali rettangolari di una porta di calcio, l’altro patriarca di Gerusalemme. La parentela, per ora, è solo un’ipotesi. Lo ha confermato lo stesso Pier Luigilo, oggi 85enne – in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: «Può essere che i nostri padri fossero cugini alla lontana». E ora, a legare i due, c’è una promessa solenne: «Se? Magari stavolta glila».

