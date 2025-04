Il cardinale Czerny Opinioni diverse ma saremo uniti Portiamo il Vangelo al mondo di oggi

Xml2.corriere.it - Il cardinale Czerny: «Opinioni diverse ma saremo uniti. Portiamo il Vangelo al mondo di oggi» Leggi su Xml2.corriere.it «Il magistero del Papa è irreversibile, insieme c’è uno sviluppo nel succedersi dei pontefici»

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco ha inviato un messaggio domenica ringraziando i volontari per il “miracolo della tenerezza” che offrono ai malati, mentre continua la sua ripresa dalla doppia polmonite. In sua assenza, le attività quotidiane del Vaticano sono proseguite, insieme alle celebrazioni per l’Anno Santo, il Giubileo che si tiene ogni venticinque anni e che porta milioni di pellegrini a Roma. Domenica, il cardinale canadese Michael Czerny, vicino a Francesco, ha celebrato la Messa del Giubileo per i ... 🔗lapresse.it

“Sono contento di rivederlo, il fatto che concelebri messa è bello e anche molto normale. Non sono state diffuse prima immagini perché la malattia è una cosa privata” 🔗repubblica.it

"Quando vedi migranti condotti via con le manette hai la sensazione che c'è un pezzo di umanità che viene ferita profondamente. Non possiamo rassegnarci a questo". Così il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, intervistato dalla Tgr Piemonte della Rai nella domenica delle Palme a proposito del caso di Gjader, in Albania. "Credo - ha aggiunto il cardinale - che ci sarà un giudizio di coloro che verranno dopo di noi e per i credenti c'è anche il giudizio del Signore". 🔗quotidiano.net

Il cardinale Czerny: «Opinioni diverse ma saremo uniti. Il nostro compito è portare il Vangelo al mondo di oggi»; Il cardinale Czerny: «Opinioni diverse ma saremo uniti. Portiamo il Vangelo al mondo di oggi»; Conosciamo il Cardinale elettore Michael Czerny; Il cardinale Czerny: in Libano per portare il sostegno del Papa in una terra che soffre. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il cardinale Czerny: «Opinioni diverse ma saremo uniti. Portiamo il Vangelo al mondo di oggi» - Sarà un Conclave diviso? «No. Se teniamo gli occhi fissi su Cristo e sulla missione, non c’è pericolo di divisioni. Ci saranno magari differenze di opinione, punti di vista diversi, ma saremo uniti». 🔗msn.com

Papa Francesco ricoverato, l’omelia del cardinale Michael Czerny - Domenica, il cardinale canadese Michael Czerny, vicino a Francesco, ha celebrato la Messa del Giubileo per i volontari che il papa avrebbe dovuto celebrare. “Sono contento di salutare tutti i ... 🔗msn.com