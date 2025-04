Il cardinale Becciu Nessuna volontà esplicita di escludermi dal conclave

cardinale Angelo Becciu come un "non elettore", accomunandolo a coloro che hanno raggiunto l'età di 80 anni. Becciu, parlando con Reuters, ha confermato che l'elenco vaticano dei cardinali non eleggibili "non ha alcun valore legale", che non c'è stata "alcuna volontà esplicita" di escluderlo dal conclave e che non gli è mai stato chiesto di rinunciare formalmente al privilegio per iscritto. Inoltre Becciu ha sottolineato di aver incontrato Papa Francesco, nel gennaio scorso, prima del ricovero avvenuto in febbraio, e il Pontefice gli avrebbe detto di essere vicino a una soluzione. "Penso di aver trovato una soluzione", le parole di Francesco, citate dal cardinale. "Saranno i miei fratelli cardinali a decidere", ha concluso il porporato sardo, riferendosi alle riunioni delle Congregazioni che si stanno svolgendo in questi giorni. Agi.it - Il cardinale Becciu: "Nessuna volontà esplicita di escludermi dal conclave" Leggi su Agi.it AGI - Sul suo sito web, il Vaticano elenca il 76enneAngelocome un "non elettore", accomunandolo a coloro che hanno raggiunto l'età di 80 anni., parlando con Reuters, ha confermato che l'elenco vaticano dei cardinali non eleggibili "non ha alcun valore legale", che non c'è stata "alcuna" di escluderlo dale che non gli è mai stato chiesto di rinunciare formalmente al privilegio per iscritto. Inoltreha sottolineato di aver incontrato Papa Francesco, nel gennaio scorso, prima del ricovero avvenuto in febbraio, e il Pontefice gli avrebbe detto di essere vicino a una soluzione. "Penso di aver trovato una soluzione", le parole di Francesco, citate dal. "Saranno i miei fratelli cardinali a decidere", ha concluso il porporato sardo, riferendosi alle riunioni delle Congregazioni che si stanno svolgendo in questi giorni.

"Richiamandomi all'ultimo Concistoro (quello nel quale è divenuto cardinale Arrigo Miglio, già arcivescovo di Cagliari e che accolse Bergoglio nella sua storica visita del settembre 2013) il Papa ha riconosciuto intatte le mie prerogative cardinalizie in quanto non vi è stata una volontà esplicita di estromettermi dal Conclave né la richiesta di una mia esplicita rinuncia per iscritto". Lo dice il cardinale Giovanni Angelo Becciu sentito all'Unione Sarda in merito alla morte di Papa Francesco. 🔗quotidiano.net

“Tutti i cardinali sono invitati alle Congregazioni generali. Per il Conclave ne parliamo in un altro momento: ora c’è il funerale del Papa da celebrare”. Chi è Angelo Becciu, il cardinale sardo coinvolto nello scandalo di Londra: “Nessuna volontà di estromettermi dal conclave” (ANSA FOTO) – Notizie.comHa risposto così nelle scorse ore il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni in un briefing con i media in merito alla presenza o meno al voto in Cappella Sistina per il conclave ... 🔗notizie.com

All’indomani della morte di Papa Francesco, il caso del cardinale Angelo Becciu è tornato a scuotere le mura vaticane. Becciu, già privato da Papa Francesco nel 2020 dell’incarico di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dei «diritti connessi al cardinalato» come reso noto in un comunicato della Sala Stampa vaticana, ha contestato la validità di quella esclusione rivendicando il diritto di partecipare al Conclave. 🔗lettera43.it

