Il cardinale Becciu e la possibile esclusione dal Conclave ora spuntano due lettere di papa Francesco

cardinale Angelo Becciu, che ritiene di dover partecipare al Conclave che eleggerà il nuovo papa. A suo dire Bergoglio aveva trovato una soluzione per lui, ma ci sarebbero alcune lettere che lo escluderebbero. Leggi su Fanpage.it Continua a tener banco il controverso caso delAngelo, che ritiene di dover partecipare alche eleggerà il nuovo. A suo dire Bergoglio aveva trovato una soluzione per lui, ma ci sarebbero alcuneche lo escluderebbero.

Conclave, il caso del cardinale Becciu: «Non sono stato estromesso, voterò il nuovo Papa» - All’indomani della morte di Papa Francesco, il caso del cardinale Angelo Becciu è tornato a scuotere le mura vaticane. Becciu, già privato da Papa Francesco nel 2020 dell’incarico di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dei «diritti connessi al cardinalato» come reso noto in un comunicato della Sala Stampa vaticana, ha contestato la validità di quella esclusione rivendicando il diritto di partecipare al Conclave. 🔗lettera43.it

Angelo Becciu, il caso del cardinale che può “bloccare” il Conclave - Il futuro Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco potrebbe essere segnato da un’incertezza giuridica senza precedenti. Al centro del caso c’è il cardinale Angelo Becciu, al quale nel 2020 Papa Francesco aveva chiesto la rinuncia ai diritti cardinalizi. Un gesto che, seppur annunciato pubblicamente, non risulta supportato da un atto canonico formale. E questo apre una questione delicatissima: Becciu ha davvero perso il diritto di votare? Il diritto di voto nel Conclave secondo ... 🔗thesocialpost.it

