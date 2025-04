Quotidiano.net - ’Il canto delle balene’ e ’The Living Sea’. La meraviglia del mare

All’Acquario Civico, luogo amato dai milanesi fin da bambini, volge al termine (27 aprile) la mostra ’Pray for seamen’, che unisce luoghi di geografie diverse tra Mediterraneo e Atlantico: Trapani in Sicilia, le isole Kerkennah in Tunisia e Jamestown ad Accra, in Ghana, attraverso le foto in cui Francesco Bellina ritrae uomini e donne che fanno lo stesso mestiere, pescatori che osservano il declino dei mari condividendo le preoccupazioni per il futuro. E si inaugura ’Ilbalene - Storie fantastiche da un mondo sommerso’ (9 maggio-29 giugno) di Stefano Prina, che all’Acquario incominciò a spiare i guizzi improvvisi o le processioni lentissime degli animali marini, e ora s’inventa un ideale gioco dell’Oca in 33 tappe: ogni tappa, un diorama, ovvero ricostruzione di un ambiente naturale o artificiale dove animali acquatici (balene, polpi, pesci allegri e colorati di ogni forma) interagiscono con riproduzioni di esseri umani in scala.