Il calendario eventi e presentazioni di Saldapress al Napoli ComicCon

ComicCon Napoli si svolge alla Mostra D'Oltremare dall'1 al 4 maggio e come ogni anno la casa editrice Saldapress è presente al Padiglione Fumetto, stand 1AE-01 con autori e autrici del panorama internazionale, moltissime anteprime ed edizioni esclusive. Gli ospiti annunciati dello stand di Saldapress sono James Harren (autore di Ultramega), la coppia Marcos Martín e Muntsa Vicente (rispettivamente disegnatore e colorista di Friday), Emiliano Santalucia (concept designer dei Transformers), Marco Ferrari (disegnatore di Road to G.I.Joe: Scarlett), Carlo Cid Lauro (disegnatore di Ghostgun), Lorenzo Palloni (autore di È successo un guaio) e il trio composto da Vincenzo Mirra, Alessandro Rinaldi e Giovanni Caputo (autori di New Taste). Per James Harren, autore visionario della serie Ultramega, ComicCon Napoli costituisce un'importante occasione non solo di presentare ai lettori italiani il quarto e penultimo volume della sua serie Ultramega, ma anche di far ammirare in modo più ampio il suo mondo creativo, grazie a una mostra allestita dal festival dal titolo Ultramega Art: James Harren tra tokusatsu e supereroi.

