Il Brescia non frena il volo del Pisa Rondinelle sconfitte 2 1 In casa del Cittadella sarà spareggio salvezza

Brescia – Il Brescia cerca di lottare con generosità (anche contro la grandine), ma deve arrendersi davanti alla voglia di vincere del quotato Pisa, che si porta a tre soli punti dalla serie A diretta. Completamente diversa la situazione in casa delle Rondinelle, che rimangono imprigionate nel gruppetto a quota 35, sospeso tra play out e retrocessione diretta quando mancano ancora quattro partite alla conclusione. Si fa sempre più delicata, così, la posizione della squadra di Maran, che giovedì è obbligata ad andare a vincere lo “spareggio-salvezza” in casa del Cittadella, l’unico risultato a disposizione di Bisoli (che ha totalizzato la presenza numero 309 in biancazzurro) e compagni per evitare di scivolare pericolosamente verso la serie C.Per quel che riguarda il match al “Rigamonti” con i toscani dei tanti ex (da mister Inzaghi all’autore del vantaggio ospite, Matteo Tramoni, sino a comprendere Moreo, Caracciolo, Calabresi e Castellini), i padroni di casa partono con buona volontà, ma i nerazzurri impiegano pochi minuti a far valere il peso delle loro qualità. Sport.quotidiano.net - Il Brescia non frena il volo del Pisa: Rondinelle sconfitte 2-1. In casa del Cittadella sarà “spareggio-salvezza” Leggi su Sport.quotidiano.net – Ilcerca di lottare con generosità (anche contro la grandine), ma deve arrendersi davanti alla voglia di vincere del quotato, che si porta a tre soli punti dalla serie A diretta. Completamente diversa la situazione indelle, che rimangono imprigionate nel gruppetto a quota 35, sospeso tra play out e retrocessione diretta quando mancano ancora quattro partite alla conclusione. Si fa sempre più delicata, così, la posizione della squadra di Maran, che giovedì è obbligata ad andare a vincere lo “” indel, l’unico risultato a disposizione di Bisoli (che ha totalizzato la presenza numero 309 in biancazzurro) e compagni per evitare di scivolare pericolosamente verso la serie C.Per quel che riguarda il match al “Rigamonti” con i toscani dei tanti ex (da mister Inzaghi all’autore del vantaggio ospite, Matteo Tramoni, sino a comprendere Moreo, Caracciolo, Calabresi e Castellini), i padroni dipartono con buonantà, ma i nerazzurri impiegano pochi minuti a far valere il peso delle loro qualità.

