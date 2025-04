Il Banco di Lucca e del Tirreno fra le più attente al clima in Europa

Banco di Lucca e del Tirreno, che fa parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, è tra le aziende più attente al clima in Europa: lo dice l'analisi del "Financial Times" pubblicata sul sito ft.com che analizza il comportamento di oltre duemila aziende europee in tema di emissioni. I dati sono relativi al periodo 2018-2023: vengono analizzate le emissioni di gas serra in Ambito 1 e Ambito 2, quelle prodotte dalle attività dirette e quelle legate all'energia utilizzata, dati che sono ufficiali in quanto oggetto di comunicazione obbligatoria. Per entrare tra le aziende top a livello europeo è necessario certificare una riduzione annua almeno del 3% delle emissioni ed eventualmente mettere in campo altri progetti, legati alla trasparenza delle proprie procedure ed alla ulteriore riduzione delle emissioni in Ambito 3, quelle legate ai fornitori.

