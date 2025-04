Il balzo del capriolo mentre passa la moto al Tour of the Alps il video

Tour of the Alps 2025 tra Vipiteno e San Candido. Una moto della polizia, dotata di bandierina rossa ovvero colei che anticipa il primo ciclista in gara, è stata letteralmente sfiorata da un capriolo che stava. Trentotoday.it - Il balzo del capriolo mentre passa la moto al Tour of the Alps: il video Leggi su Trentotoday.it Un episodio decisamente insolito e curioso quello accaduto nella terza tappa delof the2025 tra Vipiteno e San Candido. Unadella polizia, dotata di bandierina rossa ovvero colei che anticipa il primo ciclista in gara, è stata letteralmente sfiorata da unche stava.

Se ne parla anche su altri siti

L'uomo si trovava a 52 piani di altezza Un 36enne sudcoreano è saltato da un grattacielo all'altro durante il sisma che è stato avvertito a Bangkok, in Thailandia. L'uomo, Kwon Young Jun, si trovava in palestra al 52esimo piano di un grattacielo quando si è verificato il sisma: il ponte che c 🔗ilgiornaleditalia.it

Tra Antonio Cassano e Marco Materazzi c'è stato un acceso confronto a "Viva el Futbol" sull'attuale forza dell'Inter di Inzaghi con il discorso che è finito su due giocatori chiave del tecnico, Barella e Bastoni. Criticati da Fantantonio e su cui l'ex difensore ha risposto "alla Matrix"Continua a leggere 🔗fanpage.it

«C?è stato un balzo improvviso come un vuoto d?aria, poi la funivia si è fermata e ha cominciato a dondolare. Dall?interno della cabina non abbiamo capito cosa... 🔗leggo.it

?? Il balzo del capriolo mentre passa la moto al Tour of the Alps: il video; VIDEO. Ciclismo: il capriolo attraversa la strada con un incredibile balzo. La moto della scorta riesce ad evitare il violentissimo impatto; VIDEO. Ciclismo: il capriolo attraversa la strada con un incredibile balzo. La moto della scorta riesce ad evitare il violentissimo impatto; E' virale il video del capriolo che salta la motostaffetta al Tour of The Alps: momento spettacolare catturat. 🔗Approfondimenti da altre fonti

E' virale il video del capriolo che salta la motostaffetta al Tour of The Alps: momento spettacolare catturato dalle telecamere - Sulle strade quando passa il ciclismo e le telecamere "immortalano" l’accaduto può succedere di tutto; così sta diventando virale un video che documenta ... 🔗msn.com