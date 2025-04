Il 25 Aprile la festa di tutti gli italiani ecco perché

Xml2.corriere.it - Il 25 Aprile, la festa di tutti gli italiani: ecco perché Leggi su Xml2.corriere.it A ottant'anni dalla Liberazione, il racconto di donne e uomini di ogni fede politica che lottarono uniti contro il nazifascismo

Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Tre giornate di festa e condivisione tra cibo, musica, arte e parole: un incontro di voci e memorie per celebrare l'ottantesimo anniversario della Liberazione del nazifascismo. Si presenta così il Festival della Liberazione griffato Rockerellando, on air venerdì 25 e sabato 26 aprile all'ex... 🔗bresciatoday.it

Sarà una 25 aprile diverso dal solito. La Festa della Liberazione, nel suo 80° anniversario per festeggiare la fine del nazifascismo, cade nei giorni di lutto proclamati per la scomparsa di papa Francesco. Con l’indicazione di festeggiare “con sobrietà”, a Roma si terranno decine di eventi e... 🔗romatoday.it

