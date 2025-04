Il 25 aprile è questione di Dna democratico Scrive D’Anna

C'è tutto il dna democratico dell'Italia, la testimonianza di libertà e la ripulsa del nazifascismo, in questi ottanta anni della Liberazione. L'anima costituzionale di un Paese che nonostante le tragedie di 25 anni di dittatura, l'imposizione di una guerra ignobile, i disastri e la vigliaccheria sulla pelle di un popolo indifeso di una nefasta dinastia regnante, è riuscito a riabilitarsi con una disperata lotta di liberazione. Come in molte nazioni europee dilaniate dal nazifascismo, a cominciare dalla Francia del governo fantoccio di Vichy, ai Balcani, alla stessa Germania degli ultimi anni, per gli italiani il succedersi degli anniversari della resistenza non è ancora valso a rimuovere completamente reciproci odi, tentativi di rivalsa o peggio di negazionismo e tutte le reminiscenze di una incivile guerra fratricida.

Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

