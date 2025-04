Il 25 Aprile della discordia ’Ma quale sobrietà non è una festa’ In Umbria salta soltanto la musica

Umbria, Sarah Bistocchi il 25 Aprile "non si tratta di celebrare in modo più o meno sobrio, perché non è una festa; si tratta di ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la libertà di tutte e di tutti, e per un'Italia migliore". "La celebrazione del 25 Aprile, nell'anno dell'ottantesimo anniversario dalla Liberazione, diventa un momento essenziale e imprescindibile, che ricorda i valori fondanti della Resistenza prima e della nostra Costituzione poi" afferma, gettando un po' di sale nella discussione che si è accesa in questi giorni.In Umbria, a parte Foligno, non ci sono state retromarce significative: i Comuni hanno tutti confermato i diversi appuntamenti organizzati da tempo. Da Città di Castello a Gualdo Tadino, passando da Perugia per poi giungere ad Assisi dove è previsto un minuto di silenzio, fino a Spoleto e a Terni.

