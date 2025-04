Il 25 Aprile a Lecce 80 anni dalla Liberazione nel nome dei partigiani dopo la polemica sulla sobrietà

Lecce – Simultaneamente in tutte le piazze d’Italia: anche Lecce, puntuale, nell’appuntamento per celebrare il 25 Aprile, nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. È in Piazza partigiani che muoiono, come ogni anno, i tentativi di disunire e svilire la comunità dello. Lecceprima.it - Il 25 Aprile a Lecce: 80 anni dalla Liberazione nel nome dei partigiani, dopo la polemica sulla “sobrietà” Leggi su Lecceprima.it – Simultaneamente in tutte le piazze d’Italia: anche, puntuale, nell’appuntamento per celebrare il 25, nell’ottantesimoversario delladal Nazifascismo. È in Piazzache muoiono, come ogni anno, i tentativi di disunire e svilire la comunità dello.

