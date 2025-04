II piano Maraldo per l’Ast Liste d’attesa sindacati e doppio punto nascite Ecco come mi sto muovendo

Maraldo, come è il bilancio dei primi giorni? "Molto positivo. So per esperienza che la prima cosa che devi fare è una full immersion, perché quando sali sul treno in corsa non puoi prendere tempo e lasciarlo trascorrere. Ho letto tutti i documenti programmatici, tutto quello che ha riguardato in particolare la parte finale del 2024, e incontrato i principali stakeholder, il collegio di direzione e l'organizzazione sindacale e continuerò a farlo nei prossimi mesi. C'è una grande aspettativa che è legata in genere al cambiamento, non a Maraldo in quanto tale, e non voglio deludere perché finalmente torno a casa e posso dire la mia nel mio territorio, non voglio fare male".C'è stata tanta tensione con i sindacati in questi anni. La frattura è sanabile?"Tutte le fratture sono sanabili se c'è la volontà di farlo da entrambe le parti.

