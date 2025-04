Identificata per lo striscione antifascista il questore Intervento di normale controllo

questore di Ascoli Piceno, Aldo Fusco, ha chiarito che l'Intervento della Polizia di Stato in merito allo striscione esposto dal titolare dell'esercizio commerciale “L'Assalto ai forni”, Lorenza Roiati, “è stato unicamente di osservazione e controllo del territorio, come da normale attività della volante impegnata sul campo”.Secondo Fusco, l'operatore, confermando lo striscione, ha chiesto indicazioni ai superiori, ricevendo il preciso provvedimento di non Intervento, in quanto lo striscione non presentava alcun contenuto che giustificasse un'azione da parte della Polizia di Stato. "Si tratta di una situazione del tutto normale, tutto l'inizio della giornata è completo. Non è costitutivo il momento dell'Intervento", ha affermato il questore.Fusco ha confermato di non aver visto alcuna iniziativa repressiva o di altro tipo da parte della Polizia di Stato. Ilrestodelcarlino.it - Identificata per lo striscione antifascista, il questore: “Intervento di normale controllo” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ascoli, 25 aprile 2025 – Ildi Ascoli Piceno, Aldo Fusco, ha chiarito che l'della Polizia di Stato in merito alloesposto dal titolare dell'esercizio commerciale “L'Assalto ai forni”, Lorenza Roiati, “è stato unicamente di osservazione edel territorio, come daattività della volante impegnata sul campo”.Secondo Fusco, l'operatore, confermando lo, ha chiesto indicazioni ai superiori, ricevendo il preciso provvedimento di non, in quanto lonon presentava alcun contenuto che giustificasse un'azione da parte della Polizia di Stato. "Si tratta di una situazione del tutto, tutto l'inizio della giornata è completo. Non è costitutivo il momento dell'", ha affermato il.Fusco ha confermato di non aver visto alcuna iniziativa repressiva o di altro tipo da parte della Polizia di Stato.

Cosa riportano altre fonti

Appende uno striscione antifascista fuori dal panificio, identificata 2 volte dalla polizia: "Sono scioccata" - Ascoli, 25 aprile 2025 – “È la prima volta che subisco un sopruso, sulla mia pelle. E questa cosa va raccontata, deve uscire. Qualcuno deve rispondere di quello che è successo”. E’ uno striscione antifascista a destare scalpore nella mattinata della Festa della Liberazione ad Ascoli, e non solo. “25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Questa la frase riportata, in rosso, su un telo bianco appeso appena fuori il negozio ‘L’Assalto ai Forni’, in piazza Arringo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ascoli Piceno, panificio nel mirino per uno striscione antifascista: “Trattata come una criminale” - Uno striscione per il 25 Aprile finisce sotto controllo delle forze dell’ordine In occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno, ha affisso all’esterno del suo esercizio uno striscione con la scritta: “Buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Un messaggio semplice e simbolico, legato ai valori della Resistenza. 🔗dayitalianews.com

Appende uno striscione per il 25 aprile fuori dal panificio, identificata due volte dalla polizia: «Quale regola ho infranto?» - «Buono come il pane, bello come l’antifascismo»: è il messaggio dello striscione affisso da Lorenza Roiati questa mattina, venerdì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, fuori dal suo panificio “L’assalto ai forni” ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Un gesto simbolico e pacifico che, tuttavia, sembra aver attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Stando alla testimonianza della titolare sui social e ripresa dai media locali, quindici minuti dopo aver affisso il cartellone all’esterno della pluripremiata attività commerciale, è stata avvicinata e identificata dalla polizia ... 🔗open.online

Identificata per lo striscione antifascista, il questore: “Intervento di normale controllo”; Striscione antifascista in panetteria ad Ascoli Piceno, scattano gli accertamenti; Mette striscione “buono come il pane, bello come l’antifascismo”: fornaia identificata nelle Marche; Ascoli, striscione antifascista fuori dal panificio di proprietà: fornaia identificata dalla polizia municipal. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Striscione antifascista in panetteria ad Ascoli Piceno, scattano gli accertamenti - L'imprenditrice, Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni" di Ascoli Piceno, conosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, è stata visitata per due volte dalle forze ... 🔗ansa.it

Panificio espone striscione antifascista: la polizia arriva due volte e identifica la titolare - Lorenza Roiati è una donna che non ha paura di esprimere le proprie opinioni e di difendere i propri valori. Lo ha fatto anche oggi, Festa della… Leggi ... 🔗informazione.it

Striscione antifascista per il 25 aprile, panettiera identificata dalla polizia ad Ascoli Piceno - È accaduto nella piazza principale della città. Ameli (Pd): «Atto incomprensibile contro chi dà lustro ad Ascoli» ... 🔗lanuovariviera.it