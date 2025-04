I Tre Capitali ignorati

Leggi su Ildenaro.it

Per gettare un occhio sul futuro del turismo italiano ci siamo recati a Palermo. I suoi oratori barocchi stuccati dallo scultore Giacomo Serpotta (1856-1732) sono un bene unico. Il turista che li visita, pero?, non e? immerso in un’esperienza originale. Vede e vive cio? che e? comune a tutti i siti d’arte del nostro paese. Un’esperienza standard, spersonalizzata, svolta con una guida acustica. Cio? perche? i beni unici sono costretti entro una cornice che ne impedisce la valorizzazione. “Bilancio” e? il nome della cornice. Redatto secondo i canoni della vecchia economia industriale, quasi che quegli oratori fossero una miniera d’estrazione di carbone, il bilancio trascura i tanti asset invisibili che contraddistinguono i beni unici portati alla luce dalla creativita? artistica, per essere fruibili da una moltitudine di persone.