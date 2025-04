I Ragni di Lecco sfidano la Montagna di luce tre alpinisti fuoriclasse sulla Ovest del Changabang

Lecco – Changabang “Montagna di luce”, un nome che rievoca alcune delle vicende più affascinanti della storia dell’alpinismo. Si innalza per 6864 metri di altezza vicino al confine fra India e Tibet. La sua forma a dente di squalo, una distesa verticale di granito bianco sulla quale si insinuano colate di ghiaccio; la rendono una di quelle cime dell’Himalaya a lungo considerate inaccessibili. Una cordata di Ragni, formata da Luca Schiera, Luca Moroni e Giacomo Mauri, è già in viaggio verso il Garwhal indiano con l’obiettivo di attaccare la parete Ovest e tentare la scalata in stile alpino, in un’unica spinta: qualcosa che ancora non si è mai visto a quelle quote e su quelle difficoltà. La prima salita della Montagna risale al 1974 quando il team guidato da Chris Bonington riuscì a salire lungo la parete Sud-Est. Ilgiorno.it - I Ragni di Lecco sfidano la “Montagna di luce”: tre alpinisti fuoriclasse sulla Ovest del Changabang Leggi su Ilgiorno.it di”, un nome che rievoca alcune delle vicende più affascinanti della storia dell’alpinismo. Si innalza per 6864 metri di altezza vicino al confine fra India e Tibet. La sua forma a dente di squalo, una distesa verticale di granito biancoquale si insinuano colate di ghiaccio; la rendono una di quelle cime dell’Himalaya a lungo considerate inaccessibili. Una cordata di, formata da Luca Schiera, Luca Moroni e Giacomo Mauri, è già in viaggio verso il Garwhal indiano con l’obiettivo di attaccare la paretee tentare la scalata in stile alpino, in un’unica spinta: qualcosa che ancora non si è mai visto a quelle quote e su quelle difficoltà. La prima salita dellarisale al 1974 quando il team guidato da Chris Bonington riuscì a salire lungo la parete Sud-Est.

