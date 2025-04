I pronostici di venerdì 25 aprile Serie B Bundesliga Eredivisie e Ligue 1

I pronostici di venerdì 25 aprile, in campo Serie B, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1 e altri campionati minori in giro per il mondo

Al centro del palinsesto di questo venerdì 25 aprile c'è senza dubbio la Serie B: si gioca un intero turno di campionato, dopo il rinvio di quello in programma nel giorno di Pasquetta per la morte di Papa Francesco. L'unico verdetto al momento rimane la promozione aritmetica del Sassuolo, già certo da due settimane di disputare la massima Serie l'anno prossimo.

I pronostici di venerdì 25 aprile: Serie B, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1 (LaPresse) – IlVeggente.it

Chi farà compagnia agli emiliani? La battaglia per l'altro pass diretto è ormai diventata una questione tra Pisa e Spezia, rispettivamente seconda e terza in classifica, separate attualmente da 7 punti.

