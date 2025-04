I negozi del Outlet cercano personale un job day per reclutare nuovi addetti

Trevisotoday.it - I negozi dell'Outlet cercano personale: un job day per reclutare nuovi addetti Leggi su Trevisotoday.it Il marchio McArthurGlen organizza, assieme a Synergie Italia, un momento di incontro tra il mondo del lavoro e i candidati in cerca di opportunità. Il prossimo 21 maggio, dalle 9 alle 15, all'hotel Borgo Ronchetto di Salgareda (via Argine Piave 51), si terrà uno speciale job day dedicato al.

