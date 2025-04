I lavori stradali della settimana Via Strazzacappe e via Sacco Da lunedì chiusure e restringimenti

lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 28 aprile. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.lunedì e martedì, tra le 9.30 e le 16.30, via Strazzacappe sarà chiusa per lavori edili. Entrata e uscita dei veicoli autorizzati lato via Montebello in senso unico alternato regolato a vista.Via Antonio Sacco, da lunedì, nel tratto da via Fregoli a via Gandusio, avrà dei restringimenti della carreggiata e transito vietato per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate per intervento di posa della nuova rete del teleriscaldamento. Termine previsto: 23 maggio.Via Sesto San Giovanni, dal 2 maggio, avrà dei restringimenti di carreggiata e soppressione della sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale. Ilrestodelcarlino.it - I lavori stradali della settimana. Via Strazzacappe e via Sacco. Da lunedì chiusure e restringimenti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ecco i principaliin corso a Bologna da28 aprile. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.e martedì, tra le 9.30 e le 16.30, viasarà chiusa peredili. Entrata e uscita dei veicoli autorizzati lato via Montebello in senso unico alternato regolato a vista.Via Antonio, da, nel tratto da via Fregoli a via Gandusio, avrà deicarreggiata e transito vietato per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate per intervento di posanuova rete del teleriscaldamento. Termine previsto: 23 maggio.Via Sesto San Giovanni, dal 2 maggio, avrà deidi carreggiata e soppressionesosta in corrispondenza dei tratti interessati daiper il rifacimentopavimentazione stradale.

