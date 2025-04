I grandi del mondo a San Pietro per addio al Papa

In un silenzio carico di emozione e rispetto, piazza San Pietro accoglierà decine di personalità di rilievo a livello mondiale per l'ultimo saluto a Papa Francesco, con una presenza internazionale imponente e solenne. Leader religiosi, capi di Stato e di governo, reali e delegazioni da ogni angolo del mondo si riuniranno per rendere omaggio a un Pontefice che ha segnato profondamente la storia.

Tutto il mondo piange Papa Francesco. Piazza San Pietro, in occasione dei funerali che si terranno sabato 24 aprile alle ore 10, è pronta a ospitare numerosi leader mondiali. Sono oltre 170 le delegazioni di rappresentanti di Stato e di governo in arrivo nella Capitale per rendere omaggio al Papa, insieme alle oltre duecentomila persone attese in Vaticano. Dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen al presidente francese Emmanuel Macron, oltre al principe William, i reali belgi ...

