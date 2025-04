I funerali del Papa il programma della cerimonia

Papa Francesco in una piazza San Pietro blindata, come parte della città di Roma per il corteo che, al termine della celebrazione eucaristica, attraverserà la Capitale per la tumulazione nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Saranno 170 tra delegazioni, capi di Stato e sovrani regnanti, saranno presenti sul sagrato per dare l'ultimo saluto al Pontefice. E naturalmente il popolo di Bergoglio: le stime parlano di oltre 200 mila fedeli. Le esequie saranno trasmesse tramite Vatican Media in diretta in 15 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, brasiliano, portoghese, tedesco, polacco, vietnamita, cinese, arabo), comprese 4 Lingue dei segni (italiano, spagnolo, francese, americano). programma ufficiale delle esequie ORE 5:30 - Apertura di piazza San Pietro ORE 9:30 - Arrivo delle delegazioni: in prima fila quella dall'Argentina (Paese natio di Papa Francesco), poi quella italiana (Paese che ha ospitato il Pontefice).

Trump a Roma per i funerali del Papa, nel programma ufficiale nessun bilaterale - Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Donald Trump ai funerali di papa Francesco non è previsto alcun incontro bilaterale. Il presidente americano e la first lady Melania arriveranno nella basilica di San Pietro direttamente da Villa Taverna, sede dell’ambasciata statunitense a Roma, dove avranno trascorso la notte. Poi ripartiranno verso gli Usa subito dopo le esequie, attorno alle 13. 🔗lettera43.it

Papa Francesco, i funerali sabato 26 aprile alle 10: mercoledì la bara a San Pietro. Il programma per ultimo saluto - I funerali di Papa Francesco si svolgeranno sabato alle 10, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro. Lo fa sapere l'Ufficio delle celebrazioni liturgiche.... 🔗leggo.it

Il 68° Rally Coppa Valtellina si farà: cambia il programma per i funerali del Papa - L’Automobile Club Sondrio conferma lo svolgimento del 68° Rally Coppa Valtellina, primo appuntamento del Trofeo Italiano Rally – girone B e valido anche per la Coppa Rally di Zona 3 con coefficiente 1.5. Seguendo quanto disposto dal Consiglio dei Ministri del 22 aprile, ed in base alle... 🔗sondriotoday.it

PAPA FRANCECO: Stasera cerimonia chiusura bara in privato, i funerali domani alle 10 - ROMA (Reuters) - Papa Francesco è morto la mattina del 21 aprile all'età di 88 anni. Di seguito gli aggiornamenti: 18,20 - Dopo la conclusione delle visite all'interno della basilica di San Pietro per ... 🔗msn.com

Papa Francesco, il programma dettagliato del funerale e del corteo da San Pietro a Santa Maria Maggiore - Manca poco per l'ultimo saluto a Papa Francesco. I funerali del pontefice, morto il lunedì di Pasquetta all'età di 88 anni, si terranno sabato. Dopo una messa multilingue in piazza San Pietro, la bara ... 🔗tg.la7.it

Papa: Zelensky, potrei non partecipare ai funerali - Milano, 25 apr. (LaPresse) - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato che è importante che il Paese sia presente ai funerali del Papa e ... 🔗msn.com