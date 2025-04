I finti partigiani insultano gli ebrei e usano il Papa Cerno La Liberazione che vogliono è dalla Schlein

finti partigiani scendono in piazza per il 25 aprile. Il direttore Tommaso Cerno punta il dito contro le manifestazioni della sinistra che insulta gli ebrei e fa un'appropriazione indebita delle immagini di Papa Francesco. "In piazza la sinistra ha trasformato il 25 aprile in propaganda politica di partito. Ma hanno fischiato anche il Pd e Elly Schlein. Insomma l'unica Liberazione che la sinistra sembra volere è proprio quella dal segretario del Pd". Iltempo.it - "I finti partigiani insultano gli ebrei e usano il Papa". Cerno: "La Liberazione che vogliono è dalla Schlein" Leggi su Iltempo.it scendono in piazza per il 25 aprile. Il direttore Tommasopunta il dito contro le manifestazioni della sinistra che insulta glie fa un'appropriazione indebita delle immagini diFrancesco. "In piazza la sinistra ha trasformato il 25 aprile in propaganda politica di partito. Ma hanno fischiato anche il Pd e Elly. Insomma l'unicache la sinistra sembra volere è proprio quella dal segretario del Pd".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Truffa telefonica agli anziani dei finti carabinieri, fermata la banda - La Polizia di Stato ha smantellato una folta rete di criminali specializzata in truffe aggravate ai danni di anziani e operante in tutto il territorio nazionale. La metodologia di raggiro utilizzata dal gruppo era ben brevettata e vedeva i malviventi fingersi degli esponenti delle forze dell’ordine – Carabinieri per l’esattezza – che dopo un primo contatto telefonico con le vittime, chiedevano loro delle somme di denaro da pagare subito per evitare che un parente, un figlio solitamente, venisse condotto in carcere. 🔗quifinanza.it

Roma, finti carabinieri aggrediscono 5 giovani in auto per rapinarli: arrestati - Nella serata di domenica 30 marzo, gli agenti della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio hanno scoperto e arrestato due uomini, un quarantenne e un quarantacinquenne romani, per tentata rapina. Uno dei due dovrà anche rispondere di simulazione di reato. I malviventi si spacciavano per carabinieri, fermando le auto in zona Due Ponti con la scusa di un controllo, per poi minacciare i passeggeri e costringerli a consegnare soldi, sigarette e droga. 🔗dayitalianews.com

Condannati a morte e fucilati, ad Ostra la commemorazione dei partigiani anconetani - Si è svolta ad Ostra stamane la commemorazione del 81esimo anniversario dell’eccidio dei partigiani Pietro Brutti, Amedeo Galassi e Alessandro Maggini. All’alba del 6 febbraio 1944, in un massiccio rastrellamento i tre partigiani vennero individuati, condannati a morte e fucilati. L’appuntamento... 🔗anconatoday.it

1944, LA LIBERAZIONE DEGLI EBREI DALL’ISOLA MAGGIORE: LE OPERAZIONI FURONO DUE, UNA FU OPERA DEI PARTIGIANI - lui stesso ed altri ebrei “confinati” sull’isola del Trasimeno furono contattati sull’isola e aiutati a fuggire in barca da un manipolo di partigiani e scrive anche che dopo la fuga lui ed altri si ... 🔗primapaginachiusi.it