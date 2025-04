I Fantastici Quattro Gli Inizi Julia Garner era confusa dal cambio di genere di Silver Surfer

Fantastici Quattro: Gli Inizi, Julia Garner era confusa dal cambio di genere di Silver SurferJulia Garner è pronta ad entra nel MCU nel ruolo di Silver Surfer con il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi. La vincitrice del Golden Globe ha recentemente ricordato come si è unita al cast, spiegando di essersi sentita "confusa" per il fatto che il suo ruolo di antagonista, Silver Surfer, è ora una donna. "Mi sono incontrata con il regista Matt Shakman, che è adorabile", ha detto a Entertainment Weekly. "Ci siamo incontrati in un ristorante a Burbank o qualcosa del genere, non mi ricordo nemmeno, ma sapevo che era per i Fantastici Quattro".Garner ha continuato: "E poi ero confusa perché pensavo: 'Aspetta, Silver Surfer non è un uomo?'. E allora ho pensato: "Ok, beh, interpreterò qualsiasi cosa".

