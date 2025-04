I Fantastici 4 gli inizi pronti a ridefinire l’Mcu con un inaspettato Silver Surfer femminile

Fantastici 4: Gli inizi”, fissata per il 25 luglio 2025. L’attesa per questo reboot è palpabile, ma è una notizia in particolare ad aver acceso l’immaginazione dei fan e degli addetti ai lavori: la scelta di Julia Garner per interpretare Silver Surfer.L’attrice, già acclamata vincitrice di un Emmy per la sua interpretazione nella serie “Ozark”, si calerà nei panni di un personaggio iconico, ma con una svolta sorprendente. Invece del tradizionale Norrin Radd, Garner interpreterà Shalla-Bal, un personaggio femminile proveniente direttamente dalle pagine dei fumetti Marvel. Questa audace decisione di reinterpretare un eroe così amato in chiave femminile non è solo una sorpresa, ma rappresenta anche un significativo passo avanti nella continua evoluzione e diversificazione dei personaggi all’interno del MCU. Ilfogliettone.it - I Fantastici 4: gli inizi pronti a ridefinire l’Mcu con un inaspettato Silver Surfer femminile Leggi su Ilfogliettone.it L’universo cinematografico Marvel (MCU) si appresta a entrare in una nuova, entusiasmante fase con l’imminente uscita de “I4: Gli”, fissata per il 25 luglio 2025. L’attesa per questo reboot è palpabile, ma è una notizia in particolare ad aver acceso l’immaginazione dei fan e degli addetti ai lavori: la scelta di Julia Garner per interpretare.L’attrice, già acclamata vincitrice di un Emmy per la sua interpretazione nella serie “Ozark”, si calerà nei panni di un personaggio iconico, ma con una svolta sorprendente. Invece del tradizionale Norrin Radd, Garner interpreterà Shalla-Bal, un personaggioproveniente direttamente dalle pagine dei fumetti Marvel. Questa audace decisione di reinterpretare un eroe così amato in chiavenon è solo una sorpresa, ma rappresenta anche un significativo passo avanti nella continua evoluzione e diversificazione dei personaggi all’interno del MCU.

Altre fonti ne stanno dando notizia

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Silver Surfer e Sue Storm incinta nel trailer del CinemaCon - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Silver Surfer e Sue Storm incinta nel trailer del CinemaCon Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha elettrizzato il pubblico del CinemaCon. Durante la presentazione dei Marvel Studios alla convention annuale dedicata agli esercenti di Las Vegas, il capo della divisione Kevin Feige ha inviato un messaggio video dal set di Avengers: Doomsday, esaltando un’ampia panoramica della grande introduzione sul mercato dei quattro titolari. 🔗cinefilos.it

Il trailer del film I Fantastici 4: Gli Inizi supera 200 milioni di visualizzazioni in 24 ore - Il primo video promozionale del film Marvel I Fantastici 4: Gli Inizi è stato visto online oltre 200 milioni di volte a 24 ore dal debutto. Il trailer di I Fantastici 4: Gli Inizi ha già raggiunto cifre record di visualizzazioni in sole 24 ore. Il video promozionale del prossimo film Marvel è stato infatti visto 202 milioni di volte grazie alla presenza su varie piattaforme nella giornata di martedì. 🔗movieplayer.it

I Fantastici 4: Gli Inizi, il nuovo poster ufficiale - In occasione 4 aprile (4/4), i Marvel Studios hanno svelato il nuovo poster de I Fantastici 4: Gli Inizi. Eccolo: Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. 🔗nerdpool.it

Fantastici 4: Gli Inizi, tenetevi pronti per il nuovo trailer: per i rumor è in arrivo...; Ci siamo: è arrivato il trailer ufficiale de I Fantastici quattro: gli inizi; Fantastici 4: Gli inizi, quando uscirà il nuovo trailer? Nuovi rumor e teorie; È finalmente arrivato il primo teaser trailer de I Fantastici Quattro: Gli inizi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fantastici 4: Gli Inizi, tenetevi pronti per il nuovo trailer: per i rumor è in arrivo... - Oltre alla prima clip estratta da Fantastici 4: Gli Inizi, a quanto pare il nuovo trailer ufficiale dell'attesissimo film dei Marvel Studios in uscita nelle sale italiane dal prossimo 23 luglio ... 🔗cinema.everyeye.it

I Fantastici 4: Gli Inizi diventerà un fumetto! Prima volta importantissima per Marvel - La Casa delle Idee e i Marvel Studios collaborano su un fumetto ambientato nell'universo specifico del film in arrivo, stabilendo un precedente storico. 🔗cinema.everyeye.it

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Julia Garner era confusa dal cambio di genere di Silver Surfer - Julia Garner rivela di essersi sentita confusa riguardo l'identità della sua Silver Surfer in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. 🔗cinefilos.it